Motorista, cobradora e passageiros celebram o Natal em ônibus de Salvador

Uma festa de Natal diferente percorreu as ruas de Salvador na manhã desta quinta-feira, 20. O cenário da celebração mudava com o tempo, variando do Porto da Barra até a região do Iguatemi. Os participantes? Motorista, cobradora e passageiros do ônibus que faz a linha Praça da Sé-Shopping da Bahia.

A ideia da confraternização partiu da cobradora Andréa Nascimento, de 43 anos, que há cinco atua na função. Esta é a segunda vez que ela incentiva os companheiros de viagem a se reunirem neste período, para mostrar gratidão pela relação de amizade – às vezes ‘passageira’, com o perdão do trocadilho, mas que anima a rotina e ameniza as dificuldades do trabalho.

Quem deu as boas-vindas para a viagem especial de Natal foi a Mamãe Noel Andréa, responsável ainda pela decoração do ônibus, que ganhou fitas e balões. Os ‘convidados’ contribuíram com o café da manhã natalino: teve pãozinho, empanada, cupcake e as tradicionais rabanadas, servidas pelos próprios participantes entre uma parada e outra.

Mamãe Noel Andréia recebeu os passageiros convidados e ficou responsável pela decoração

“Eu me sinto feliz, porque são pessoas que nos agradam durante o ano e, agora, tentamos retribuir. Nós temos o grupo ‘Galera do ônibus’, onde a gente avisa quando está chegando no ponto. Quando eu não venho trabalhar, todo mundo me liga para saber o que aconteceu. Eu sou uma pessoa muito querida por eles e fico muito satisfeita de fazer isso. A gente se diverte e dá muita risada’, conta Andréa.

Foi também pelo grupo do WhatsApp que a passageira Narjara Dourado parabenizou a iniciativa e destacou o clima de descontração e de parceria entre todos. “Foi muito bom galera, tenho pouco tempo no ônibus e nunca tinha participado de nada desse tipo. A energia de vocês ajuda muito! Que o menino Jesus ilumine o natal de cada um, com a esperança de dias melhoras e que o ano de 2019 venha cheio de coisas boas”, escreveu ela.

O motorista 'Piteco' também entrou no clima do Natal durante a celebração

