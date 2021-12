Motorista bêbado bate em sete carros na Avenida Dom João VI

Embriagado e depois de “roubar” o carro da mãe, Tidiernando Roberto de Araújo, 44 anos, bateu, no final da tarde desta segunda-feira, 31, em sete veículos estacionados em uma transversal da Avenida Dom João VI, em Brotas, na frente do 2º Juizado Especial Cível de Defesa do Consumidor.

Ao tentar fugir do local engatando uma marcha à ré, ele atingiu as grades do prédio do Juizado. Não houve feridos. O veículo é um Corolla preto, novo, comprado há dois meses, de propriedade de Marizete Sampaio, mãe do motorista. Segundo ela, Tidiernando Roberto tem problemas mentais.

A delegada titular da 6ª CP (Delegacia de Brotas), Maria Fernanda Porfírio, autuou Tidiernando em flagrante e informou que não é a primeira vez que ele dirige embriagado. “Há uma ocorrência dele por espancar a mãe. Ele não tem carteira de habilitação. Os testes de alcoolemia registraram, um, 1,3 ml/l de sangue, e, outro, 0,85 ml/l. Ele já é contumaz nessa prática”, afirmou a delegada.



A empregada que trabalha com Marizete há dois anos contou que Tidiernando costuma pegar o carro escondido e é alcoólatra. Conforme a delega, ele vai ficar preso até o pagamento da fiança.



