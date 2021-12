Motorista bate no carro de Júnior Cigano e foge

O lutador de MMA se envolveu em um acidente de trânsito na noite deste sábado, 1º, em Salvador. De acordo com relato dele em sua conta no Twitter, outro motorista colidiu em seu carro e fugiu do local. "O trânsito de Salvador está dando medo. Acabaram de bater no meu carro e nem pararam, continuaram seguindo caminho como se fosse normal", conta.

O lutador aproveitou o episódio para pedir mais consciência dos motoristas. "Por favor vamos ser mais conscientes e respeitar o próximo. Não se ganha nada com violência e desrespeito no trânsito. Dê passagem e siga em paz", aconselha.

