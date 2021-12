Motorista bate em poste e carro fica entre estacas em Stella

A motorista de veículo modelo Gol, com placa de Ilhéus, número OKO7302, bateu em um poste na manhã desta quinta-feira, 10, em uma rua entre os bairros do Flamengo e Stella Maris.

O acidente aconteceu na rua José Augusto Tourinho Dantas, por volta das 10 horas e foi presenciado por policiais que passavam numa viatura da 15 CIPM. Os soldados Tiago Novais e Isaías faziam ronda pela região quando a condutora do Gol, que ainda não teve o nome revelado, perdeu a direção e bateu no poste no sentido Stella Maris.

"Ela vinha com baixa velocidade, entre 40 a 60 quilômetros por hora. Não entendemos ainda o que aconteceu", disse o soldado Tiago, enquanto o policial Isaías ligava para um número encontrado no celular da vítima.

Os policiais já haviam acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu - 192), mas um salvavidas que passava em direção à Praia de Ipitanga parou para prestar os primeiros socorros.

A vítima estava consciente, em aparente estado de choque e com escoriações.

