Motorista bate contra poste no Dique do Tororó

Um motorista bateu contra um poste no Dique do Tororó, sentido Lapa, por volta das 6h desta sexta-feira, 18. Segundo a Transalvador, o condutor teve ferimentos leves e foi encaminhado ao HGE. O veículo foi retirado do local, mas o tráfego continuou lento na região. Por conta do óleo que foi derramado na pista, agentes da Transalvador isolaram uma parte da via, o que causou retenção.

Nas demais vias da cidade, o trânsito seguiu com boa fluidez no início da manhã. Nas últimas 24 horas, entre as 7h desta quinta-feira, 17, e as 7h desta sexta-feira, foram registrados 24 acidentes, com oito feridos em Salvador.

