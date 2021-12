Motorista bate carro e derruba poste na avenida São Rafael

Um carro colidiu com um poste na manhã deste sábado, 20, na avenida São Rafael, em Salvador. Com o impacto, o equipamento de energia caiu e ficou atravessado nas duas vias. Ninguém ficou ferido no acidente.

O carro e o poste já foram retirados do local, informou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). No entanto, parte da via foi interditada por causa da quantidade de óleo que se espalhou após a colisão. A Limpurp foi acionada para fazer a limpeza das pistas.

De acordo com a Coelba, um trecho da avenida se encontra sem energia, mas equipes já estão na região para instalar um novo equipamento.

