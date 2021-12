Motorista atravessa micro-ônibus na avenida Suburbana

O motorista de um micro-ônibus fechou o trânsito na avenida Suburbana na manhã desta segunda-feira, 12, atravessando o automóvel no meio da via. Segundo ele, a ação, que gerou congestionamento, fazia parte de uma paralisação dos rodoviários.

Segundo Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia, não houve nenhuma mobilização nesse sentido nesta segunda.

Os passageiros, após terem sido cobrados pela tarifa, tiveram que descer do micro-ônibus. A Polícia Militar, então, interviu, pedindo para que o rodoviário retirasse o veículo da pista.

Na quarta-feira, 14, a categoria terá uma reunião com o Setps, às 14h, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), e nesta quinta-feira, 15, uma assembleia na sede do Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia), nas Sete Portas. A encontro da quinta-feira ocorre em dois turnos - o primeiro às 9h e o segundo às 15h.

De acordo com Hélio, a assembleia tem o objetivo de informar a categoria sobre as decisões apresentadas na reunião do dia anterior com o patronato, que deve avaliar as propostas apontadas na pauta de reivindicação dos trabalhadores.

A categoria pede 15% de reajuste salarial, tíquete refeição de R$ 20 por dia, implantação do Plano de Cargos e Salários, redução da jornada de trabalho para 6 horas e fim da dupla função.

