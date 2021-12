Motorista alcoolizada provoca acidente com três vítimas

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, na manhã desta sexta-feira, 2. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a motorista de um veículo Peugeot, que colidiu com um Toyota, estava alcoolizada.

Camila Leite foi submetida a teste de bafômetro, que confirmou que ela tinha 0,49 ml de álcool no sangue, o que está acima do permitido. O condutor flagrado com mais de 0,33 ml é multado e tem carteira de trânsito recolhida, além de responder por crime de trânsito. Camila foi conduzida para a delegacia após o acidente. Ela estava acompanhada de quatro amigos.



O motorista do outro carro, identificado como Breno Gusmão Silva, foi liberado logo após fazer o exame de alcoolemia, que não identificou consumo de álcool.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) atenderam um homem de 38 anos e uma mulher de 27 anos, que ficaram feridos no acidente, mas eles se negaram a ser levados para um hospital.

Não há informações sobre a terceira vítima registrada pela Transalvador. Os veículos foram retirados do local e o trânsito liberado.

