Motor de lancha pega fogo durante travessia para Mar Grande

Um dos motores da embarcação Costa do Sol II teve um princípio de incêndio na manhã desta sexta-feira, 6, durante a travessia Mar Grande-Salvador.

Segundo o tenente Fernando Araújo, do 2º Distrito Naval, o caso aconteceu por volta das 7 horas. A Capitania dos Portos foi acionada, mas quando a embarcação chegou no local, a situação já tinha sido controlada pelos tripulantes da lancha.

De acordo com o tenente, a Costa do Sol II seguiu para Salvador utilizando um motor reserva, sendo escoltada pela Capitania. Ninguém ficou ferido.

Um passageiro, que estava na lancha, contou que começou a sentir o cheiro de fumaça cerca de 20 minutos após a embarcação deixar Mar Grande. Ele relata que os passageiros entraram em pânico, mas que a situação foi controlada pelos tripulantes.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou entrou em contato diversas vezes com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que administra a travessia entre ilha e capital, mas ninguém foi localizado para falar sobre a ocorrência.

A assessoria de comunicação da Capitania dos Portos informou, por meio de nota, que a embarcação transportava 165 passageiros e 4 tripulantes.

Conforme a entidade, informações iniciais dão conta que o incêndio no motor da lancha foi provocado por um vazamento de óleo lubricante.

Segundo a Capitania dos Portos, a embarcação foi apreendida, por conta do perigo envolvendo o incidente. Um inquérito será aberto para apurar o caso.

Tragédia

No dia 24 de agosto a embarcação Cavalo Marinho I naufragou, cerca de 200 metros depois de zarpar do píer da ilha de Vera Cruz, com 120 pessoas a bordo.

A tragédia deixou várias pessoas feridas e 19 mortos, sendo duas crianças de 2 anos e um bebê de 6 meses.

*Sob supervisão da editora-coordenaroda Iloma Sales.

adblock ativo