Motociclistas fazem passeio em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Cerca de 400 motociclistas participaram, na manhã deste domingo, 10, do III Moto Passeio para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Os participantes saíram do Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, em direção ao Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão, em Lauro de Freitas.

O evento foi organizado pelos moto clubes Styllosas, Calangos Indomáveis e Mensageiros de Cristo e contou com o apoio da Associação dos Motociclistas do Estado da Bahia (AMO-BA). “O moto passeio tem o objetivo de mostrar a força da mulher, que hoje vem aumentando a participação dentro do motociclismo e, também, realizar uma atividade beneficente em prol de mulheres que estão sob medidas protetivas da Lei Maria da Penha em Lauro de Freitas”, explica Paula Pereira, 37 anos, presidente do moto clube Calangos Indomáveis.

Para Januise Humildes, 41 anos, presidente do moto clube feminino Styllosas, o passeio busca fortalecer o empoderamento feminino. A mulher pode e deve ir onde ela quiser. Esse recado é para a sociedade e para nossos colegas do motociclismo. Aqui dentro já sofremos machismo. Já ouvi um homem dizendo que a mulher deve ir sempre na garupa e nunca no piloto. Nós mostramos justamente o contrário”, afirmou a motociclista.

Todo o dinheiro arrecado com o moto passeio e com a confraternização realizada no Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão será revestido em cestas básicas que serão doadas às mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha. A tenente Luana Queiroz Braga, que coordena a Ronda Leia Maria da Penha, em Lauro de Freitas, é a homenageada pelo moto passeio.

