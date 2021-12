Motociclistas baianos protestam contra corrupção no país

Mais de 150 motociclistas - de grupos oficiais e motoristas independentes da Bahia - saíram, na tarde deste sábado, 14, do bairro do Rio Vermelho em direção à sede da Polícia Federal, no Comércio, para protestar contra a corrupção no país.

Os manifestantes carregavam faixas e cartazes com diversos dizeres. Uns continham uma mão com a palavra Basta, outros pediam o impeachment, e alguns continham elogios ao trabalho da Polícia Federal, especialmente pela apuração de operações, como a Lava Jato.

Ao chegar no Comércio, exatamente na entrada da PF, que já contava com duas viaturas da Polícia Municipal , caso ocorresse qualquer tipo de violência ou ação foram do habitual em manifestações; o grupo bradou a favor do impeachment da presidente Dilma e pediu que o PT saia do governo.

Porém, conforme um dos organizadores do movimento, que se apresentou apenas como Jota (apelido que lhe é atribuído pelos motociclistas), os protestos não davam conta da saída da presidente, mas era em apoio ao "excelente" trabalho da Polícia Federal na tarefa de apurar a corrupção no país.

"O movimento é contra a corrupção e a favor da PF. Mas tem gente aqui contra o PT, contra o PP, contra o PSDB, enfim, cada um se manifesta de acordo com o que acredita", enfatiza Jota.

Um empresário e motociclista baiano, que não quis se identificar, mas que participava do protesto, disse não ser a favor nem contra o governo atual, no entanto, se colocou contra a corrupção. "Toda hora sabemos de mais e mais roubalheira. É petrolão, mensalão, aonde isso vai parar? não podemos deixar que os ladrões continuem impune", protestou.

Segundo o empresário e motociclista Denis Peres, neste domingo, 15, o grupo participa das manifestações que estão programadas para ocorrer em diversas regiões do país. "Vale lembrar que nosso movimento é apartidário. Queremos aproveitar o momento para dar apoio a PF".

Após as manifestações em frente à sede da Polícia Federal, o grupo seguiu em direção a igreja do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa, onde os protestos foram encerrados com a bênção (ou não), do santo de casa.

