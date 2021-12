Motociclista suspeito de roubar bolsas de idosas é preso

Policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) prenderam Anderson Nevile de Jesus, e 27 anos, suspeito de roubar as bolsas de duas idosas de 65 e 67 anos, num ponto ônibus, no Largo do Tanque, em Salvador. Ele foi detido três horas após o crime.

Conforme a Polícia Civil, Anderson fugiu numa motocicleta Honda CG 150 Titan, placa OZQ-7075. Ele foi interceptado no Caminho de Areia e o veículo apreendido.

O delegado José Nélis Araújo Júnior, do Gerrc, afirmou que as duas mulheres registraram as ocorrências na unidade e os policiais saíram rapidamente em diligência. O delegado explicou que Anderson não usava armas e preferia atacar mulheres idosas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já tinha ficha na polícia por roubo.

