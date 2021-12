Motociclista morre em colisão com ônibus na avenida Paralela

Uma colisão entre uma moto e um ônibus causou uma morte na noite desta quinta-feira, 23, na avenida Paralela, próximo à entrada do condomínio AlphaVille, em Salvador.

Conforme informações registradas por volta das 23h desta quinta na Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima, que era o motociclista, foi identificada como Antônio Carlos Silva Santos, 35 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Transalvador, o motorista do ônibus da empresa Dois de Julho permaneceu no local. O órgão não soube informar quais foram as causas do acidente.

