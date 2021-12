Motociclista morre em acidente com ônibus na BR-324

O motociclista Claudinei Queiroz de Almeida morreu após um acidente envolvendo a moto que pilotava e um ônibus na BR-324, sentido Salvador, na manhã desta quarta-feira, 8.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu no km 622 da rodovia, próximo à entrada da rua Jaqueira do Carneiro.

A moto parou embaixo do coletivo. Equipes de Resgate da Via Bahia e do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foram encaminhadas, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Conforme a PRF, a situação deixa os dois sentidos da rodovia (Salvador e Feira de Santana) congestionada. Até as 9h20, os veículos não haviam sido retirados da via.

Acidente envolvendo uma moto e um ônibus ocorreu na BR-324 (Foto: Lucas Melo | Ag. A TARDE)

Por conta do acidente, o trânsito ficou congestionado (Foto: Lucas Melo | Ag. A TARDE)

