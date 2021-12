Motociclista morre e passageiro fica ferido em Conquista

Um motociclista morreu e o passageiro ficou ferido em uma colisão com uma caminhonete, na manhã desta quinta-feira, 26, em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia. Segundo a 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu, por volta das 8h30, no centro da cidade proximo à praça Tancredo Neves.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista, identificado como Diego Brito Sousa, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O passageiro, um colombiano, identificado como Serien Ospina Garcia, de 29 anos, foi atendido no local por uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foi liberado. O condutor da caminhonete não ficou ferido.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima que será periciado. As polícias Militar e Civil estiveram no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) investiga o caso.

