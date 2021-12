Motociclista morre após ter garganta cortada por cerol na avenida Octávio Mangabeira

Um homem de 56 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 27, após ter a garganta cortada por uma linha de pipa com cerol na avenida Octávio Mangabeira, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 17h deste domingo, 26, nas proximidades do antigo Aeroclube.

O motociclista João Arcângelo Rend deu entrada no Hospital a Bahia (HBA) com sangramento e já em parada cardiorrespiratória. A vítima foi entubada e reanimada com retorno dos batimentos cardíacos. Após o atendimento ele foi submetido a uma cirurgia e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas por possuir um quadro de saúde gravem veio a óbito. O corpo de João segue para o Instituto Pedro Melo, ainda nesta segunda.

adblock ativo