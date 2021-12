Motociclista morre após desviar de cachorro e bater em poste

Um homem morreu na manhã desta terça-feira, 29, após atropelar um cachorro e perder o controle da moto. O acidente aconteceu na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o motociclista perdeu o controle e se chocou em um poste após o atropelo.

De acordo com a 14ª CIPM, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para socorrer a vítima, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Até as 15h o corpo não havia sido removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo a Stelecom, a remoção aconteceu por volta das 16h, mais de quatro horas após o acidente.

