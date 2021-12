Motociclista morre após colisão com poste na Calçada

Um motociclista de 25 anos, que não teve a identidade revelada, morreu na tarde desta segunda-feira, 15, após colidir contra um poste na avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador. O acidente aconteceu em frente ao Mercantil Rodrigues.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), equipes da Polícia Militar, Salvar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

