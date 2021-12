Motociclista morre após colisão com carro na Suburbana

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um Renault Sandero e uma moto na manhã desta terça-feira, 26, na avenida Suburbana, em Salvador. A vítima foi identificada como Waldeck dos Santos, 32 anos.

Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) estiveram no local, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, a vítima estava de capacete, mas destravado, o que fez o equipamento se soltar durante a colisão. Com isso, Waldeck acabou batendo a cabeça no chão.

Familiares do homem estão no local. O motorista do Sandero (placa PJL-0975), Alimpio José Oliveira, 47 anos, saiu ileso.

O acidente aconteceu em um retorno, na altura do Hospital João Batista Caribé. Equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local.

Colisão da moto ocorreu na lateral do veículo (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Polícia e agentes da Transalvador estão no local (Foto: Edilson Lima | ag. A TARDE)

