Motociclista morre após colidir em poste na avenida Magalhães Neto

Um homem, que não teve sua identidade revelada, morreu na tarde desta segunda-feira, 12, após colidir sua motocicleta em um poste da avenida Magalhães Neto, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente teria acontecido por volta das 17h, próximo ao Colégio Integral, sentido o bairro do Rio Vermelho. Ainda de acordo com o órgão municipal, o motociclista não estava com documentos de identificação ou habilitação.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para constatar a morte do rapaz.

Além disso, guarnições da Transalvador e da Polícia Militar (PM-BA) também se deslocaram ao local para orientar o trânsito na região. O fluxo de carros no local apresenta lentidão.

