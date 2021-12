Motociclista morre após colidir em ônibus no bairro da Calçada

Um motociclista morreu no início da tarde desta segunda-feira, 4, após uma batida com um ônibus, no bairro da Calçada, em Salvador. Por conta do acidente, o transito também ficou bastante lento na região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), a colisão teria ocorrido por volta das 12h30, em trecho da avenida Jequitaia, no sentido do Centro e próximo de um mercado que fica na região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve presente no local para tentar socorrer a vítima, mas o óbito foi atestado logo em seguida. Equipes da polícia e da Transalvador também foram deslocadas.

Ainda não há mais detalhes acerca de como a colisão teria acontecido.

