Motociclista morre após colidir com ônibus na Via Regional

Um motociclista morreu após colidir com um ônibus da empresa ARS na manhã deste domingo, 5. O acidente ocorreu por volta das 8h30, na Via Regional, sentido ao bairro de Águas Claras, em Salvador. O motorista do ônibus e os passageiros não tiveram ferimentos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a perícia, mas a equipe só chegou depois das 11h. A remoção do corpo de Gutenberg Reginaldo da Silva, 49 anos, foi concluída por volta das 11h50.

O órgão de trânsito não soube informar a causa da colisão, que será investigada pela Polícia Civil.

Acidente com o ônibus ocorreu por volta das 8h30

Polícia técnica esteve no local e fez a remoção do corpo do homem

