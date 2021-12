Motociclista morre após cair da moto na Avenida Dorival Caymmi

Uma mulher morreu após cair de uma moto nesta quinta-feira, 23, na avenida Dorival Caymmi, próximo a Madereira Itapoan, em Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o Serviço de Antendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 11h30.

Outro ferido

Por volta das 14h, uma colisão entre carro e moto deixou um ferido na avenida Tancredo Neves, próximo a passarela do Shopping da Bahia. De acordo com a Transalvador, o Samu foi acionado e estava a caminho. O trânsito está lento no local.

