Motociclista morre após batida na Estrada Velha de Periperi

Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira, 21, após colidir contra um poste na Estrada Velha de Periperi, no Subúrbio de Salvador. De acordo com o Centro Integrado de Comunicação da polícia (Cicom), a ocorrência foi registrada por volta das 4h, no trecho das imediações da casa de show Uga Uga.

Não há informações sobre a identidade da vítima e as circunstâncias que provocaram o acidente. Equipes da Transalvador foram acionadas e se deslocaram para o local.

Também na localidade, guarnições da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi) isolaram a área, aguardando o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo. A 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi) também foi acionada.

Segundo o balanço da Transalavdor, das 19h de quarta-feira, 20, até as 6h59 de hoje foram registrados na capital três acidentes com três vítimas não fatais e uma fatal.

