Motociclista morre após bater em poste na Av. ACM

Um motociclista morreu após bater em um poste na Avenida ACM, sentido Rótulo do Abacaxi, próximo a estação de metrô do Acesso Norte, na manhã desta terça-feira, 24, por volta das 7h30, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

As primeiras informações dão conta que o motociclista teria sido fechado por um veículo, perdendo o controle da moto e batido no poste.

A Transalvador ainda não tem maiores detalhes do acidente. Uma viatura está no local.

adblock ativo