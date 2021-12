Motociclista morre ao se chocar com poste na Av. Aliomar Baleeiro

Um motociclista morreu em um acidente na Avenida Aliomar Baleeiro, nas proximidades da Brasil Gás, na madrugada desta quinta-feira, 5.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motociclista perdeu o controle da direção e acabou atingindo um poste. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, que foi registrado por volta das 2h50.

O tráfego de veículos não foi afetado e flui normalmente neste começo de manhã.

adblock ativo