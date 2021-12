Motociclista morre ao se chocar com ônibus na BR-324

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após acidente com um ônibus na noite desta segunda-feira, 26, por volta das 18h, na BR-324 sentido Feira de Santana (a 109 km de Salvador), próximo da Estação Pirajá.

Conforme o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), a vítima trafegava pelo viaduto que liga a Estação Pirajá ao bairro do São Caetano quando teria se chocado com o veículo.

Alguns passageiros do ônibus sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) também foi mobilizada para orientar o tráfego.

Por causa do acidente, o fluxo de veículos ficou lento até a região da avenida Bonocô, nas proximidades do Shopping Bela Vista, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

