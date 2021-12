Motociclista morre ao chocar com concreto de passarela na Estação Mussurunga

Um motociclista morreu após se chocar com o prisma de concreto da passarela da Estação Mussurunga, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 12. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a vítima chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas não resistiu.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) informou que ainda não se tem informações sobre o que teria causado o acidente. O trânsito segue intenso na região, com reflexos no Complexo Viário Dois de Julho.

