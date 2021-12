Motociclista fica ferido em colisão na avenida Juracy Magalhães

Um motociclista ficou ferido após colidir contra um carro na manhã desta quinta-feira, 14, na avenida Juracy Magalhães Jr. Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 6h, próximo à Ceasinha, sentido Shopping da Bahia.

Ainda segundo o órgão, o motorista do carro evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

O trânsito na região segue sem nenhuma obstrução.

