Motociclista fica ferido em batida com carro em viaduto

Um motociclista ficou ferido em um acidente na manhã desta quinta-feira, 2, no viaduto dos Motoristas, que liga o Largo do Tanque a Baixa do Fiscal. A vítima é atendida pelo Serviço de Atendimento Movél de Urgência (SAMU). Não há informações sobre seu estado de saúde.

A ocorrência envolveu um carro de passeio e a moto pilotada pela vítima. A Superitendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não soube informar as circunstâncias do acidente.

Há uma semana, outro motociclista morreu após se envolver em um acidente no mesmo local. Após a batida com um carro, a vítima foi arremessada para fora do viaduto em cima do telhado de uma casa. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

