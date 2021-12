Motociclista fica ferido em acidente no Caminho das Árvores

Um motociclista ficou ferido em um acidente nesta segunda-feira, 6, na rua Professor Milton Cayres de Brito, no Caminho das Árvores, em Salvador. De acordo com testemunhas, a moto em que a vítima estava bateu com um carro em uma curva nas proximidades da farmácia Pague Menos. Com o choque, a moto tombou na pista.

O motorista do veículo parou para prestar socorro ao motociclista, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

