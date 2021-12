Motociclista fica ferido em acidente no Acesso Norte

Um motociclista ficou ferido em um acidente nas proximidades da estação Acesso Norte do Metrô, na manhã desta segunda-feira, 2.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), duas motos colidiram no fim do Acesso Norte, na via que liga a BR-324 à Avenida ACM.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimento ao motociclista. Ele foi socorrido e levado a um hospital da capital baiana, que não foi informado.

