Motociclista fica ferido em acidente na av. Tancredo Neves

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus foi registrado na tarde desta segunda-feira, 3, na avenida Tancredo Neves, próximo à sede do Jornal A TARDE.



O motociclista identificado como Jackson Ferreira Veloso, de 54 anos, colidiu com um ônibus do sistema Integra, que faz a linha Castelo Branco-Pituba.



Segundo informações iniciais da Transalvador, os dois veículos estão na via causando congestionamento no local. Viaturas da Transalvador e ambulância do Corpo de Bombeiros estão no local.



Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

