Motociclista fica ferido em acidente na av. Dom João VI

Um motociclista ficou ferido em um acidente na avenida Dom João VI, em Brotas, na manhã desta sexta-feira, 5. A vítima é atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local.

