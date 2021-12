Motociclista fica ferido em acidente

Um motociclista ficou ferida em um acidente na manhã desta segunda-feira, 31, em Fazenda Coutos. A colisão envolveu uma moto e um carro. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Os veículos foram retirados da via e o trânsito está tranquilo no local, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Os motoristas enfrentam lentidão na Paralela, ACM, Bonocô e Orla.

