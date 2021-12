Motociclista fica ferido após sofrer acidente no viaduto do Cabula

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após sofrer um acidente na noite desta segunda-feira, 4 , nas proximidades do viaduto do Cabula, no Acesso Norte, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o condutor da moto foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e direcionado a uma unidade de saúde.

O estado de saúde da vítima não foi informado.Por causa do acidente, o trânsito na região ficou congestionado no sentido Estação Pirajá.

