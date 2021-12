Motociclista fica ferido após colisão com ônibus na Av. Bonocô

Uma colisão entre um ônibus e uma moto deixou uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira, 20, na avenida Bonocô, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 17h10, na região de acesso ao Shopping Bela Vista. O ferido estava na motocicleta.

Por causa do acidente, o fluxo de veículos ficou congestionado na saída do viaduto de acesso ao bairro do Cabula, informou a Transalvador.

