Motociclista fica ferido após acidente com carro e ônibus

Um motociclista, que não teve a identidade revelada, ficou ferido após se envolver em uma colisão com um ônibus e um carro na manhã deste sábado, 8, no bairro de Pernambués, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu entre a concessionária Grande Bahia e a Madeireira Brotas, sentido da rodoviária. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

Os três veículos foram removidos da pista, mas o fluxo de veículos no local seguia intenso nesta manhã, informou a Transalvador.

adblock ativo