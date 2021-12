Motociclista é morto após atirar contra duas pessoas em Mata Escura

Um homem foi morto a tiros após efetuar disparos contra outras duas pessoas, no bairro da Mata Escura, em Salvador, no início da manhã desta quarta-feira, 1º.

Segundo nota da Polícia Militar, por volta das 6h, Ednilton Melo Silva, que estava em uma moto, atirou contra as pessoas que passavam pela avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, perto da penitenciária.

Momentos depois, um homem em um veículo Sedan, de cor prata, efetuou disparos contra o condutor da moto. Uma viatura da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no local, mas Ednilton já estava sem vida.

Não há ainda informações se as duas pessoas, que seriam alvos do motociclista, ficaram feridas. A identidade delas também não foi divulgada.

Leitores do Portal A TARDE informaram, por meio do aplicativo WhatsApp, que a vítima seria um policial militar. A PM, por sua vez, informou que Ednilton não é policial na ativa e que será necessário averiguar se ele já fez parte do quadro de funcionários da PM-BA.

Ainda não há informações sobre a identidade do homem que teria efetuado os disparos contra o motociclista, que morreu no local.

adblock ativo