Motociclista e carro colidem próximo ao viaduto Nelson Dahia

Uma motocicleta ficou ferido ao colidir com um carro na noite desta segunda-feira, 19, na avenida Tancredo Neves, próximo ao viaduto Nelson Dahia, no sentido rodoviária, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o condutor da moto ficou ferido e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dele não foi informado.

As causas da colisão são desconhecidas. O trânsito no local ficou intenso por causa do acidente, informou Transalvador.

