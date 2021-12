Motociclista é atropelado por carro no subúrbio ferroviário

Um motocilista foi atropelado por um carro, na manhã este domingo, 13, na avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Ele estava de moto nas proximidades do bairro de Plataforma quando foi atingido por um veículo, que estaria em alta velocidade, conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), dois carros se envolveram no acidente, entre eles, um de modelo HB20, que capotou e atingiu uma árvore no canteiro central. Não há informação se alguém estava na garupa da moto.

Devido ao acidente, trânsito ficou lento na região (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsAap)

Equipes da 14ª Companhia Independente Polícia Militar (CIPM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência e socorreu o motociclista.

Segundo a PM, a área do acidente foi interditada até a chegada do Samu. Ele foi atendido no local e, em seguida, encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

