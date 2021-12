Um motociclista foi atropelado por um carro depois que ele invadiu um sinal vermelho na região do Shopping da Bahia, em Salvador. A imprudência aconteceu na sinaleira da avenida ACM, sentido avenida Tancredo Neves. O caso foi flagrado por câmeras de vigilância da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

No vídeo, o motociclista, ainda não identificado, invade o sinal na bifurcação em frente ao shopping, sendo atingido por um veículo que seguia para a Tancredo Neves. A infração foi cometida na frente de agentes de trânsito, que estavam no local acompanham o tráfego intenso do horário.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso aconteceu na última terça-feira, 24, mas foi divulgado nesta quarta, 26.

Da Redação Motociclista é atingido por carro após ultrapassar sinal vermelho

