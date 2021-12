Motociclista é arremessado durante acidente de moto

Duas pessoas ficaram feridas após um engavetamento entre carros e motos na avenida Luís Eduardo Magalhães, na manhã desta quinta-feira, 12. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu sentido avenida Paralela, após o túnel.

Por volta das 8h50, um Hyundai, de placa JSS-9253, bateu no fundo de um EcoSports Preto, placar KDV- 8949. Um motociclista que vinha logo atrás não conseguiu desviar e colidiu no fundo de um dos veículos. O condutor da moto caiu na lateral do Hyundai. Já o carona foi arremessado e caiu em cima de um Honda Fit, que passava pelo local.

A parte frontal do Honda Fit ficou danificada com o impacto. Os condutores dos carros saíram ilesos do acidente. Já o motociclista e o carona ficaram feridos.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foram encaminhadas para o local. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O estado de saúde deles é desconhecido.

