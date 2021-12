Motociclista bate em contenção e cai de viaduto no Comércio

Um motociclista despencou do alto do viaduto Américo Simas e caiu no pátio do estacionamento do Grupamento de Fuzileiros Navais, no Comércio, a uma altura aproximada de seis metros, na manhã desta sexta-feira, 1º.

De acordo com testemunhas, o rapaz bateu na contenção de concreto do viaduto, caindo em seguida. A vítima, que não foi identificada, foi socorrida pela equipe do Samu e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre seu estado de saúde.



