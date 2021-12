Motoboys protestam e pedem reajuste salarial de 100%

Um grupo de motoboys protestou na manhã desta segunda-feira, 5, na avenida Tancredo Neves. A categoria, que está em campanha salarial, reivindica reajuste da remuneração de R$ 735 para R$ 1.470, o que representa 100% de aumento. Os empresários ofereceram 5,89%.

"Me surpreendi (com a paralisação), porque só teve um encontro. Qual foi a categoria que pediu 100% de aumento? Isso mostra a dificuldade de negociar", disse Ivan Martins, representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas da Bahia (Setceb) e que faz parte da comissão que negocia com a categoria.

O presidente do Sindicato dos Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas do Estado da Bahia (Sindimoto), Henrique Baltazar Silva, explica o percentual reivindicado pelos trabalhadores. "Nosso salário está muito defasado em comparação com as outras categorias. Por isso, estamos pedindo um percentual maior", afirma.

Além do salário, os profissionais também pedem periculosidade, reajuste do tíquete alimentação e outras melhorias trabalhistas. "Estamos pedindo coisas mínimas que iriam ajudar a gente, mas eles não querem resolver, como um seguro de vida. A gente sai para trabalhar, mas não sabe se volta vivo. Um seguro de vida dará segurança", reivindica Alberto Policarpo, que trabalha como motoboy há três anos.

Em Salvador, cinco mil profissionais trabalham neste setor. De acordo com Baltazar, a categoria não decretou greve, mas realiza paralisações relâmpagos para fazer assembleia com os trabalhadores. Depois da av. Tancredo Neves, eles seguem para av. ACM.

adblock ativo