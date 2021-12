Motoboys fecham avenida ACM em protesto contra a morte de entregador por delivery

Motoboys fecharam a avenida ACM, em Salvador, na tarde deste domingo, 28, em protesto a morte do motociclista Carlos Parreira Abade, 38 anos, neste sábado, 27, após ter sido atropelado por um motorista embriagado no mesmo local.

Devidamente paramentados com suas mochilas bag, utilizadas para fazer entregas por delivery, o grupo se reuniu em frente ao Shopping da Bahia, promovendo um buzinaço em homenagem ao colega de profissão morto neste sábado.

Segundo informações de testemunhas que estavam no local, o motorista que causou o acidente, invadiu a pista na contramão, atingindo frontalmente o motociclista, que chegou a ser atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo, foi encaminhado à Central de Flagrantes, após ter sido agredido por populares. Ainda conforme o órgão, além aparentar sinais de embriaguez, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vencida desde novembro de 2019.

