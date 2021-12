Motoboy que matou ex-companheira na frente da filha é preso

O motoboy Jefferson Grei Figueiredo de Sousa, 35 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira, 26, ao confessar para a polícia o assassinato da ex-companheira Gemima Suelen Ramos Ferreira, de 24 anos, dentro da residência dela, no bairro de Jardim Nova Esperança.

Motivado por ciúmes e por que Jefferson não aceitava o fim do relacionamento que durou 8 meses, o crime aconteceu na manhã de 21 de janeiro, na residência da vítima, na Rua Santo Antônio, no bairro de Jardim Nova Esperança. Gemima estava em casa com sua filha de cinco anos, fruto de outra relação, quando Jefferson pulou o muro e invadiu a residência. Separado da comerciária há 20 dias, o motoboy a esfaqueou em várias partes do corpo e, em seguida, fugiu de moto.

Segundo o delegado Vinícius Brandão, da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), a vítima chegou a ser socorrida ao Posto de Emergência de São Marcos, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A faca utilizada para assassinar Gemima ainda não foi encontrada pela polícia. Jefferson, que estava foragido desde o dia do crime, já foi encaminhado ao sistema prisional.

