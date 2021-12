Motoboy é encontrado morto a tiros após entrega no São Caetano

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 5, no bairro do Lobato, em Salvador. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime foi registrado às 07h25, embaixo de um viaduto, na avenida Afrânio Peixoto.

Conforme a Polícia Civil, a vítima, identificada como Joilson de Almeida Sacramento, de 23 anos, estava com marca de tiros pelo corpo, além de um lençol e fio transpassados no pescoço, indicando asfixia.

Segundo familiares, a motocicleta de Joilson foi subtraída. O homem desapareceu neste domingo, 4, enquanto trabalhava como entregador de pizza, no bairro do São Caetano, segundo informações iniciais.

A motivação e a autoria do crime serão investigados pela 3° Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

adblock ativo