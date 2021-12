Motoboy é agredido por guardas municipais durante abordagem

O motoboy Marcos Cardoso dos Santos, de 32 anos, foi agredido na tarde desta terça-feira, 11, por agentes da Guarda Municipal durante abordagem no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

O caso aconteceu durante blitz da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), na rua Alfazema. O motoboy, que estava usando farda da empresa para a qual trabalha, a transportadora Poli Express, também teve o veículo retido.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível observar na abordagem o momento em que o motociclista recebe tapas e socos de um dos guardas. Ele ainda tentou correr, mas foi alcançado pelo agente. Ao ser imobilizado, ele recebeu outro soco e caiu no chão. As agressões só terminaram com a chegada da Polícia Militar (PM-BA).

Segundo Marcos Cardoso, o desentendimento teria acontecido após ele se queixar de dor nas partes íntimas durante a revista feita pelo agente. "Ele mandou eu calar a boca para não apanhar, mas continuei falando. Aí, ele me deu um tapa no rosto".

O motoboy afirma ainda que, depois de sair correndo e gritar por ajuda, chegou a ser agredido por outros oficiais. "Veio um outro por trás e me deu um soco no ouvido. Nesse momento, eu me sentei, porém, um terceiro chegou e deu uma "bicuda" (chute) nas minhas costas, além de me agredir verbalmente, chamando de vagabundo", conta.

Por meio de nota, a Guarda Civil Municipal afirmou que o caso será investigado pela Corregedoria e que um Processo Administrativo Disciplinar será aberto para apurar os fatos. O diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima, garantiu que acompanhará pessoalmente as investigações. A Transalvador não se pronunciou sobre o caso.

Confira abaixo o momento da agressão e o depoimento do motoboy:

