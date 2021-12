Durante caminhada de protesto no domingo, 13, o motoboy Emerson Costa Macedo gravou um depoimento acusando a médica Kátia Vargas Leal Pereira, de 45 anos, que se envolveu na batida que matou os irmãos Emanuel Gomes Dias, 22 anos, e Emanuelle Gomes Dias, de 21 anos, de ter "fechado" sua moto intencionalmente na Paralela há cerca de um mês.

O motoboy diz no vídeo que a médica fez uma ultrapassagem pela direita, quando ele havia sinalizado que iria encostar na via. "Eu fiquei quieto. Chegou mais à frente, ela me cortou de novo", relatou. Veja o vídeo:

Da Redação Motoboy diz que também quase foi vítima da médica

